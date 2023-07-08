



Пенсионер из Калифорнии несколько раз подряд сорвал джекпот в игровом автомате

Пенсионер в Калифорнии сначала выиграл полмиллиона долларов в казино, а через несколько недель вернулся, чтобы попробовать удачу снова. В этот раз он выиграл более 1,3 миллиона долларов.



Мужчина выиграл потрясающую сумму 1 июля, когда играл в “прогрессивный игровой автомат” в зале Higher Limits курорта.



Все свои деньги мужчина планирует потратить на обучение своих детей и внуков.



По данным Higher Limits, до этого выигрыша самый большой джекпот у Chumash Casino Resort составил 1 021 730 долларов в 2014 году.

