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игровой автомат
08.07.2023 18:56 Наталья Богинская

Пенсионер из Калифорнии несколько раз подряд сорвал джекпот в игровом автомате

Пенсионер в Калифорнии сначала выиграл полмиллиона долларов в казино, а через несколько недель вернулся, чтобы попробовать удачу снова. В этот раз он выиграл более 1,3 миллиона долларов.

Мужчина выиграл потрясающую сумму 1 июля, когда играл в “прогрессивный игровой автомат” в зале Higher Limits курорта.

Все свои деньги мужчина планирует потратить на обучение своих детей и внуков.

По данным Higher Limits, до этого выигрыша самый большой джекпот у Chumash Casino Resort составил 1 021 730 долларов в 2014 году.
 

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