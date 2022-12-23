



Пенелопа Крус снялась топлес, но фанаты не оценили

48-летняя актриса Пенелопа Крус снялась топлес для обложки новогоднего номера журнала Dust.



Снимок актриса опубликовала в своем Instagram. На фотографии она позирует, повернувшись боком к камере и прикрывая грудь.



Несмотря на пикантность снимка, некоторые фанаты не оценили его. В комментариях поклонники отметили, что актриса выглядит слишком худой. Некоторые даже заявили, что снимок, по их мнению, был отфотошоплен.



"Ей 14 лет?", - написал один из комментаторов.



Другой отметил: "Она супер-пупер красивая, но мы не можем отрицать, что фотография обработана на компьютере. Как и все фото с обложек журналов".



"Слишком худая здесь", - написал еще один пользователь Istagram.



