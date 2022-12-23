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Пенелопа Крус снялась топлес, но фанаты не оценили
23.12.2022 11:54 Ольга Белозерова

Пенелопа Крус снялась топлес, но фанаты не оценили

48-летняя актриса Пенелопа Крус снялась топлес для обложки новогоднего номера журнала Dust.

Снимок актриса опубликовала в своем Instagram. На фотографии она позирует, повернувшись боком к камере и прикрывая грудь. 

Несмотря на пикантность снимка, некоторые фанаты не оценили его. В комментариях поклонники отметили, что актриса выглядит слишком худой. Некоторые даже заявили, что снимок, по их мнению, был отфотошоплен.

"Ей 14 лет?", - написал один из комментаторов.

Другой отметил: "Она супер-пупер красивая, но мы не можем отрицать, что фотография обработана на компьютере. Как и все фото с обложек журналов". 

"Слишком худая здесь", - написал еще один пользователь Istagram.

 

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