



Пекарня “ילדודס” – единственная образовательная пекaрня в Израиле

Пекарня “ילדודס” – единственная образовательная пекарня в Израиле, представляющая праздничные наборы к праздникам Тишрей.



Пекарня “ילדודס” расположена в детском доме Неве Хана в Кирьят Гате и является образовательной пекарней, где также работают дети, проживающие здесь, и развивают личные навыки для своего будущего.



Пекарня предлагает широкий выбор выпечки, которая выпекается и продается на месте, а также осуществляется доставка по большей части страны. Это позволяет насладиться не только свежим и качественным продуктом, но и способствовать социальному проекту, такому как “ילדודס”, который помогает сотням детей найти свое место и путь в израильском обществе.





К праздникам Тишрей, взрослые и дети, работающие в образовательной пекарне, создали праздничные наборы, включающие выпечку местного производства, а также вино, мед и шоколадные изделия. Покупка этих наборов, так же как и любых других продуктов в пекарне, является пожертвованием для дома Неве Хана и, по сути, для всего общества.



Эти наборы, названные в честь детей, проживающих в детском доме, можно приобрести в пекарне “ילדודס”, по адресу Мво Хермон 20, Кирьят Гат, по телефону 072-3953011 или на сайте https://yeladudesbakery.co.il/



Состав набора Томер: Вино Тишби Смесь гранолы с молоком Мед Пра Смесь орехов Шоколадные пальцы в глазури Шоколадные пальцы Крекер “ילדודס” с полбой Молочное печенье Цена: 260 шекелей



Состав набора Ксем: Оливковое масло 750 мл 2 банки брета Крекер “ילדודס” с полбой Шоколадные пальцы в глазури Цена: 129 шекелей



Состав набора Камила: Вино Тишби Мед Пра Крекер “ילדודס” с полбой Шоколадные сердечки в глазури Цена: 129 шекелей



Состав набора Этель: Вино Тишби Шоколадные сердечки в глазури Цена: 75 шекелей



Состав набора Ноам — Ящик: Оливковое масло 250 мл Соус брета Серамониевый чай Мед Пра Кедми 400 гр Шоколадные пальцы Цена: 159 шекелей



Состав набора Лиам: Смесь гранолы с молоком Крекер “ילדודס”с полбой Соус брета Мед Пра Цена: 129 шекелей



Состав набора Таля: Мед Пра Серамониевый чай Шоколадные сердечки Цена: 95 шекелей



Состав набора Элинор: Вино Тишби Соус брета Серамониевый чай Шоколадные сердечки в глазури Смесь шоколадных пальцев Цена: 129 шекелей



Состав набора Оши: Корж с кренделями / медовый корж на праздник 500 гр Набор вкусовых палочек Шоколадные пальцы в глазури Вино Тишби Мед Пра Крекер “ילדודס” с полбой Смесь орехов Цена: 175 шекелей





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