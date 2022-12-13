



Павел Дуров - богатейший человек ОАЭ



Российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов. Информацию об этом опубликовало международное деловое издание Forbes.



Согласно данным Forbes, на сегодняшний день размер состояния Павла Дурова оценивается в 15,1 миллиарда долларов США, что позволяет ему занимать первую строчку в списке самых богатых бизнесменов ОАЭ.



В 2021 году Forbes уже признавал Дурова самым богатым бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов.



Миллиардер получил гражданство Эмиратов в феврале 2021 года. На настоящий момент он является гражданином четырех государств – России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.