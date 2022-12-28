



Патриоты требуют запретить Инстасамку

Патриотическое движение "Отцы России" просят Прокуратуру и СК проверить творчество рэперки на склонение к проституции и разложение детской психики. А заодно и тур по России отменить.



В требовании "Отцов говорится": "Прошу запретить концерты певицы Дарьи Евгеньевны Зотеевой, более известной как Инстасамка, на которых она демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни. Основной задачей этих "артистов" является полное моральное и нравственное растление наших детей. Все тексты их "песен" пропитаны ядовитой пропагандой насилия, сексуального разврата, употребления алкоголя и наркотических веществ".



Письма отправлены в СК, прокуратуру плюс ФСБ и даже президенту. Всех просят прийти к Даше в плейлисты, пострадать, осознать и запретить её и предстоящие концерты в 19 городах России.