



"Патриоты" пытаются сорвать проведение всероссийского БДСМ-фестиваля





В социальных сетях активно проводится реклама “всероссийского БДСМ-фестиваля”. Мероприятие должно состояться на базе отдыха близ Перми



Организаторы пишут: "От организаторов всероссийского БДСМ-фестиваля - Бесконечное Лето, всероссийский кинк-фестиваль - Совершенно Летняя Вечеринка. С 28 по 30 июля, на шикарной базе с комфортабельными номерами (в каждой комнате душ), с питанием, с безлимитным баром, с большой SPA-зоной и большим уличным бассейном".



"Активисты-патриоты" общественного движения «Зов народа» потребовали отменить проведение в Перми секс-фестиваля, который доложен пройти с 28 по 30 июля на одной из баз отдыха.



По информации общественников, в адрес движения «Зов народа» поступило обращение от родителей города Перми с просьбой предотвратить проведение секс-фестиваля. Отмечается, что пермяки переживают за своих детей, которые могут потерять правильные нравственные ориентиры и считают, что организаторы всероссийского БДСМ-фестиваля нравственно разлагают граждан России, пропагандируя проституцию и аморальный образ жизни.



Активисты движения «Зов народа» отметили, что в связи с вышесказанным возникает вопрос, как в период специальной военной операции, во время того, когда Россия отстаивает традиционные ценности, в Перми организаторы фестиваля для извращенцев ведут противный России курс, подрывая нравственные основы страны.