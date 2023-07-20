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"Патриоты" пытаются сорвать проведение всероссийского БДСМ-фестиваля
20.07.2023 12:32 Аркадий Бочаровский

"Патриоты" пытаются сорвать проведение всероссийского БДСМ-фестиваля



В социальных сетях активно проводится реклама “всероссийского БДСМ-фестиваля”. Мероприятие должно состояться на базе отдыха близ Перми

Организаторы пишут: "От организаторов всероссийского БДСМ-фестиваля - Бесконечное Лето, всероссийский кинк-фестиваль - Совершенно Летняя Вечеринка. С 28 по 30 июля, на шикарной базе с комфортабельными номерами (в каждой комнате душ), с питанием, с безлимитным баром, с большой SPA-зоной и большим уличным бассейном".

"Активисты-патриоты" общественного движения «Зов народа» потребовали отменить проведение в Перми секс-фестиваля, который доложен пройти с 28 по 30 июля на одной из баз отдыха.

По информации общественников, в адрес движения «Зов народа» поступило обращение от родителей города Перми с просьбой предотвратить проведение секс-фестиваля. Отмечается, что  пермяки переживают за своих детей, которые могут потерять правильные нравственные ориентиры и считают, что организаторы всероссийского БДСМ-фестиваля нравственно разлагают граждан России, пропагандируя проституцию и аморальный образ жизни.

Активисты движения «Зов народа» отметили, что в связи с вышесказанным возникает вопрос, как в период специальной военной операции, во время того, когда Россия отстаивает традиционные ценности, в Перми организаторы фестиваля для извращенцев ведут противный России курс, подрывая нравственные основы страны.

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