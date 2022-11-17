



Патриарх Кирилл пожаловался, что его не пускают в ЕС

Патриарх Кирилл посетовал, что ему закрыли въезд в Европейский союз.



Об этом глава РПЦ заявил на встрече с Католикосом-Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Авой III, которая проходила в Москве, сообщает сайт патриархии.



В ходе беседы патриарх Кирилл затронул тему мировых событий, в частности, в Украине: "Хотел бы коснуться и некоторых печальных для нас обстоятельств, связанных с событиями, которые имеют место сегодня на территории нашей Церкви, сказать о той ситуации, которая сложилась в Донбассе и в Новороссии. Кстати, на этой территории проживают также и ассирийцы. Совершенно очевидно, что этот конфликт имеет политические причины".



Патриарх заявил, что "некоторые политические силы на Западе, занявшие радикальную антироссийскую позицию, целенаправленно стремятся затруднить деятельность Московского Патриархата", и упомянул, что ему закрыли въезд в ЕС.



"Теперь принято беспрецедентное решение: не пускать Патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время "холодной войны" не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит", - заявил патриарх Кирилл.