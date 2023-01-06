



Патриарх Кирилл молится за выздоровление Михалкова

Патриарх Кирилл помолился за выздоровление российского кинорежиссера Никиты Михалкова, который ранее был госпитализирован.



Об этом сообщил Владимир Легойда - председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.



"Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", - написал Легойда.



Представитель церкви отметил, что Михалков "тепло поблагодарил Патриарха за молитвы и внимание".