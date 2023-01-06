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Патриарх Кирилл молится за выздоровление Михалкова
06.01.2023 18:15 Ольга Белозерова

Патриарх Кирилл молится за выздоровление Михалкова

Патриарх Кирилл помолился за выздоровление российского кинорежиссера Никиты Михалкова, который ранее был госпитализирован. 

Об этом сообщил Владимир Легойда - председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", - написал Легойда. 

Представитель церкви отметил, что Михалков "тепло поблагодарил Патриарха за молитвы и внимание". 

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