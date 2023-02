Патч 1.20: в Minecraft наконец-то появится давно анонсированное обновление

Разработчики Minecraft обрадовали фанатов информацией о предстоящем обновлении в патче 1.20, в котором наконец появится элемент геймплея, анонсированный еще три года назад. Об этом сообщается на сайте Minecraft.



Разработчики из Mojang подтвердили, что с обновлением 1.20 в игре появится возможность производить археологические раскопки. Археология была анонсирована как часть обновления Caves & Cliffs еще в 2020 году, но после его задержки и разделения на две части, в 2021 году разработчики объявили, что добавление некоторых функций было поставлено на паузу. При этом геймерам обещали, что все обещанное обязательно "появится у Minecraft в будущем".

И вот Mojang официально сообщили, что археология планируется как часть патча 1.20, который выйдет позже в этом году.



В своей текущей итерации археология будет представлять новый блок под красноречивым названием "подозрительный песок". Для взаимодействия с ним появится новый инструмент – кисть, с помощью которогоможно будет узнать, что скрывается внутри таких блоков. Среди находок могут быть как случайные предметы, так и черепки керамики, расписанные узорами. Если объединить вместе четыре осколка, то можно получить отличный горшок со случайным дизайном.

Uncovering a 1.20 feature coming soon to snapshots/beta: Archaeology!



Find suspicious sand blocks near desert temples and start shoveling. Using the brush tool, reveal hidden items including pottery shards. Put four shards together to create a pot!



🔗 https://t.co/lBSQEpG48V pic.twitter.com/fVntkhuy52