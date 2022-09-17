



Patagonia: миллиардер отдает модную фирму на борьбу с изменением климата

Ивон Шуинар основал Patagonia в 1973 году. Миллиардер, основатель бренда одежды для активного отдыха Patagonia, передал свою компанию в благотворительный фонд.



Ивон Шуинар сказал, что любая прибыль, не реинвестированная в ведение бизнеса, пойдет на борьбу с изменением климата.



Лейбл стал культовым благодаря таким шагам в области устойчивого развития, как пожизненная гарантия на одежду и ремонт по разумным ценам.



Он известен рекламной кампанией под названием "Не покупайте эту куртку", в которой покупателям предлагается учитывать затраты на окружающую среду.



На веб-сайте бренда теперь говорится: "Земля теперь является нашим единственным акционером".



Мистер Шуинар всегда говорил, что "никогда не хотел быть бизнесменом".



Фанатик скалолазания, он начал с изготовления металлических шипов для скалолазания для себя и своих друзей, чтобы вклиниваться в скалы, прежде чем заняться одеждой и в конечном итоге создать чрезвычайно успешный бренд спортивной одежды, ставший культовым.



Продажи Patagonia, основанной в 1973 году, в этом году составили около 1,5 миллиарда долларов, в то время как собственный капитал г-на Шуинара оценивается в 1,2 миллиарда долларов.



Но он всегда уклонялся от своего богатого статуса, рассказывая New York Times, что он "напуган тем, что его считают миллиардером".



Он заявил, что прибыль, которая будет пожертвована на борьбу с изменением климата, составит около 100 миллионов долларов (87 миллионов фунтов стерлингов) в год, в зависимости от состояния здоровья компании.



"Несмотря на необъятность, ресурсы Земли не безграничны, и ясно, что мы исчерпали их пределы", — сказал предприниматель о своем решении отказаться от собственности.

