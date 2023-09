Пассия Канье Уэста озадачила итальянцев новым "голым образом"

Пассия рэпера Канье Уэста Бьянка Ценсори, которую называют его "новой женой", продолжает шокировать итальянцев откровенными нарядами, разгуливая по улицам.



По данным британского таблоида The Sun, в этот раз ее заметили в "голом" наряде во Флоренции.



Вокруг Бьянки и Канье собралась толпа зрителей, когда рэпер начал фотографировать свою возлюбленную. Артист выдавал ей инструкции о том, как правильно надо позировать.



Ценсори облачилась в комбинезон телесного цвета. Он был настолько облегающим, что при каждом движении модели угрожал обнажить ее огромную грудь. Но не только на образ Бьянки поклонники обратили внимание. Их озадачил странный выбор обуви, который сделал Канье. Некоторые задались вопросом, почему он стоит в носках, хотя это были кроссовки.





