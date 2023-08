Пассия Канье Уэста и раньше щеголяла голым телом: архивные фото

Новая пассия рэпера Канье Уэста и раньше щеголяла голым и телом, выбирая смелые наряды.



Как пишет британский таблоид TMZ, Бьянка еще в 2021 году снялась топлесс в пикантной фотосессии, рекламируя купальники бренда Sasha.



На одном из опубликованных в сети кадрах она позировала в крошечных стрингах, прикрывая грудь водорослями.



Еще на одном снимке попавшая в скандал из-за "голого" наряда в Италии модель позирует спиной к камере вообще без верха от купальника.

Kanye West's 'wife' Bianca Censori's resurfaced modeling pics taken before she 'married' rapper.#biancacensori pic.twitter.com/vD3F7DQko2