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Пассия Канье Уэста и раньше щеголяла голым телом: архивные фото
31.08.2023 20:07 Алина Груднева

Пассия Канье Уэста и раньше щеголяла голым телом: архивные фото

Новая пассия рэпера Канье Уэста и раньше щеголяла голым и телом, выбирая смелые наряды.

Как пишет британский таблоид TMZ, Бьянка еще в 2021 году снялась топлесс в пикантной фотосессии, рекламируя купальники бренда Sasha.

На одном из опубликованных в сети кадрах она позировала в крошечных стрингах, прикрывая грудь водорослями.

Еще на одном снимке попавшая в скандал из-за "голого" наряда в Италии модель позирует спиной к камере вообще без верха от купальника.

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