Пассия Канье Уэста и раньше щеголяла голым телом: архивные фото
Новая пассия рэпера Канье Уэста и раньше щеголяла голым и телом, выбирая смелые наряды.
Как пишет британский таблоид TMZ, Бьянка еще в 2021 году снялась топлесс в пикантной фотосессии, рекламируя купальники бренда Sasha.
На одном из опубликованных в сети кадрах она позировала в крошечных стрингах, прикрывая грудь водорослями.
Еще на одном снимке попавшая в скандал из-за "голого" наряда в Италии модель позирует спиной к камере вообще без верха от купальника.
Kanye West's 'wife' Bianca Censori's resurfaced modeling pics taken before she 'married' rapper.#biancacensori pic.twitter.com/vD3F7DQko2— Green Lemon (@greenlemonme) August 31, 2023
Kanye West's Wife Bianca Censori Looks Sensational in Resurfaced Photos https://t.co/kUceMRvdn2— Robert kooll Ransom (@RobertRansom3) August 31, 2023