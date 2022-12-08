



Deutsche Bahn будет предлагать клиентам фарфоровую посуду

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn внедряет экологические инициативы.



Теперь, как сообщает The Local, клиенты Deutsche Bahn смогут выбрать вариант "высококачественный фарфор или стекло" при заказе еды и напитков на междугородних и высокоскоростных рейсах.



Многоразовая посуда, включая чашки, тарелки и миски, будет предлагаться пассажиром бесплатно и без залога. Нынешняя пластиковая и картонная упаковка по-прежнему будет доступна по запросу клиентов.



"Deutsche Bahn продвигает экологическую трансформацию бортового питания", - сказал руководитель службы пассажирских перевозок железнодорожного оператора Майкл Петерсон.



Ранее в компании уже внедрили другой тип питания. В рамках своих усилий по уменьшению воздействия на окружающую среду "более 50 процентов" блюд, предлагаемых в поездах Deutsche Bahn, с марта были веганскими или вегетарианскими.