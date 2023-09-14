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Парочка уединилась в туалете лайнера, но их застукали и передали полиции – видео
14.09.2023 18:01 Евгения Маркова

Парочка уединилась в туалете лайнера, но их застукали и передали полиции – видео

Двое пассажиров авиакомпании EasyJet уединились в туалете во время полета на Ибицу. Ролик с подробностями пикантной ситуации распространился по сети. Об этом пишет DailyMail.

По данным издания, рейс выполнялся 8 сентября из английского города Лутон на Ибицу. На кадрах видно, как бортпроводник открыл дверь в туалет и застукал пару, занимающуюся сексом. Судя по восклицаниям на видео, пассажиры бурно отреагировали на инцидент – кто-то закричал от изумления.

"Мы можем подтвердить, что рейс, выполнявшийся 8 сентября из Лутона на Ибицу, встретили полиция по прибытии в связи с поведением двух пассажиров на борту", – отметил представитель авиакомпании изданию.

Личности нарушителей порядка неизвестны, также не подтверждено, были ли они арестованы на Ибице.



 

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