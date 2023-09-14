



Парочка уединилась в туалете лайнера, но их застукали и передали полиции – видео

Двое пассажиров авиакомпании EasyJet уединились в туалете во время полета на Ибицу. Ролик с подробностями пикантной ситуации распространился по сети. Об этом пишет DailyMail.



По данным издания, рейс выполнялся 8 сентября из английского города Лутон на Ибицу. На кадрах видно, как бортпроводник открыл дверь в туалет и застукал пару, занимающуюся сексом. Судя по восклицаниям на видео, пассажиры бурно отреагировали на инцидент – кто-то закричал от изумления.



"Мы можем подтвердить, что рейс, выполнявшийся 8 сентября из Лутона на Ибицу, встретили полиция по прибытии в связи с поведением двух пассажиров на борту", – отметил представитель авиакомпании изданию.



Личности нарушителей порядка неизвестны, также не подтверждено, были ли они арестованы на Ибице.