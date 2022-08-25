



Парк водородных пассажирских поездов дебютирует в Германии

Первый в мире парк пассажирских поездов на водороде запустили в Германии, сообщили местные власти. 14 новых составов постепенно заменят 15 дизельных поездов, которые ранее работали на неэлектрифицированных путях в земле Нижняя Саксония.



Новые поезда, построенные французской компанией Alstom, используют водородные топливные элементы для выработки электроэнергии, необходимой для питания двигателей. Правительство Германии поддержало расширение использования водорода в качестве чистой альтернативы ископаемому топливу.

Губернатор Нижней Саксонии Штефан Вайль сказал, что проект стоимостью около 92 миллионов долларов является прекрасным примером усилий его штата по озеленению экономики.



"Этот проект является глобальным примером, это выдающийся пример успешной трансформации в Нижней Саксонии", — сказал Вайль. – "Как государство, использующее возобновляемые источники энергии, мы отмечаем еще одну веху на пути к климатической нейтральности в нашем транспортном секторе".



Генеральный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж заявил, что Coradia iLint — это первая в мире модель поезда, работающего на водороде.



Региональная железнодорожная компания LNVG управляет поездами на маршрутах между северными городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде. Правительство решило перейти на поезда на топливных элементах, а не электрифицировать маршрут, как это делается в других частях страны, потому что последнее было бы непомерно затратным в этом регионе.



По данным Alstom, поезда Coradia iLint имеют запас хода до 1000 километров, что составляет около 621 мили, и максимальную скорость 140 км/ч. Используя водород, полученный из возобновляемых источников энергии, поезда будут экономить более 422 000 галлонов дизельного топлива в год.



В настоящее время водород производится как побочный продукт химических процессов, но газовая компания Linde планирует в течение трех лет производить его на месте, используя только возобновляемые источники энергии.



