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Парень превратился в "черного инопланетянина" и на этом не остановится: фото
17.09.2023 00:16 Алина Груднева

Парень превратился в "черного инопланетянина" и на этом не остановится: фото

Энтони Лоффредо, известный во всем мире под именем "черный инопланетянин", прошел через невероятные трансформации своего облика и на этом останавливаться не намерен.

По данным Nakonu.com, 25-летний мужчина сделала татуировки по всему телу, ампутировал себе пальцы, а также нос и уши.

Теперь молодой человек, у которого раньше была весьма привлекательная внешность, хочет лишиться еще и ног, чтобы продолжить "роботизацию".

Его внешний вид вызывает много дискуссий в интернете. Кто-то с интересом следит за его перевоплощениям, кто-то считает его сумасшедшим.

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