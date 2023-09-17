



Парень превратился в "черного инопланетянина" и на этом не остановится: фото

Энтони Лоффредо, известный во всем мире под именем "черный инопланетянин", прошел через невероятные трансформации своего облика и на этом останавливаться не намерен.



По данным Nakonu.com, 25-летний мужчина сделала татуировки по всему телу, ампутировал себе пальцы, а также нос и уши.



Теперь молодой человек, у которого раньше была весьма привлекательная внешность, хочет лишиться еще и ног, чтобы продолжить "роботизацию".



Его внешний вид вызывает много дискуссий в интернете. Кто-то с интересом следит за его перевоплощениям, кто-то считает его сумасшедшим.