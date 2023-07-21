Парадокс KitKat: Из чего сделаны популярные вафли
Многие любители вафель KitKat никогда даже не задумывались, из чего сделана начинка в них, привыкнув к ее характерному вкусу и текстуре. Ютубер Zack D. Films поделился тем, что входит в классический десерт Nestlé, оставив многих своих подписчиков в изумлении.
“Они [Nestlé] утверждают, что это просто хрустящая вафля. Но то, что они на самом деле использовали для ее приготовления, может вас удивить”, – рассказал Зак. “Некоторые KitKat ломаются во время производства, и вместо того, чтобы выбрасывать их, компания измельчает их и добавляет сахар. То, что находится внутри батончиков KitKat – это буквально измельченные KitKat”.
Видео набрало более 28 миллионов просмотров и и многие называют “секретный” ингредиент “гениальным”.
“Они подняли переработку на новый уровень”, – пишут зрители. ”Больше KitKat в моем KitKat, я считаю это абсолютной победой”.
Другие, говорят, что это “парадокс курицы или яйца”, и не могли понять, что вошло в самый первый KitKat.
“Если они используют измельченные KitKat, чтобы сделать KitKat, то как они делают KitKat до того, как их раздавят?” – удивлены комментаторы.
Nestlé подтвердил, что переработанные батончики KitKat действительно использовались для производства новых вафель еще в 2015 году во время эпизода документального сериала BBC Inside the Factory. В фильме ведущий Грегг Уоллес заглянул за кулисы фабрики Nestlé в Йорке, где сотрудница Джули Уокер продемонстрировала, как поврежденные вафли снимают с конвейерной ленты и отправляют на переработку.
“Все они идут на доработку, где используются для начинки для вафель. Мы отбираем те, которые не соответствуют хорошим стандартам”, – объяснила работница.