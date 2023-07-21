



Парадокс KitKat: Из чего сделаны популярные вафли

Многие любители вафель KitKat никогда даже не задумывались, из чего сделана начинка в них, привыкнув к ее характерному вкусу и текстуре. Ютубер Zack D. Films поделился тем, что входит в классический десерт Nestlé, оставив многих своих подписчиков в изумлении.



“Они [Nestlé] утверждают, что это просто хрустящая вафля. Но то, что они на самом деле использовали для ее приготовления, может вас удивить”, – рассказал Зак. “Некоторые KitKat ломаются во время производства, и вместо того, чтобы выбрасывать их, компания измельчает их и добавляет сахар. То, что находится внутри батончиков KitKat – это буквально измельченные KitKat”.