



Пара занялась сексом в трамвае на глазах у шокированных пассажиров

В Манчестере любовники решили заняться сексом в людном месте и выбрали для этого заполненный пассажирами трамвай, сообщает Manchester Evening News.



На протяжении всего пакта у мужчины были спущены штаны. Недовольные пассажиры стали требовать, чтобы нарушители спокойствия немедленно покинули вагон, однако любовники не остнавливались.



По словам одного из свидетелей, пара даже не пыталась скрыть, чем они занимаются.



"Люди пришли в ярость и заявили им, что это совершенно отвратительно - но им было все равно", - рассказал мужчина, добавив, что увиденное чрезвычайно шокировало одну пенсионерку.



Пара вышла из трамвая, только закончив половой акт. При этом, уходя, мужчина еще и похвастался своим достоинством. Свидетелями инцидента стали как минимум 12 человек.



Сотрудники транспортной компании Большого Манчестера заявили о расследовании произошедшего. Любителей секса в общественных местах теперь разыскивают.