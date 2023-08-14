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Папарацци подловили Макрона "в интересном виде" во время отдыха на яхте. Фото
14.08.2023 19:44 Раиса Вовк

Папарацци подловили Макрона "в интересном виде" во время отдыха на яхте. Фото

Президент Франции отдыхает в средневековой крепости Брегансон. С 1986 года это официальная резиденция французского лидера, содержание которой обходится в 400 000 евро ежегодно. 

Островной форт надёжно охраняется, в том числе от папарацци. Поэтому заснять отдых политика удалось лишь на море, пишет Bild.

Там Макрон и его супруга занялись подводным плаванием в ластах, катались на водном мотоцикле за 17 000 евро, плавали и загорали. Пару сопровождала команда специалистов, а водолаз заранее проверил морское дно. Дайвинг президента обошёлся бюджету в 60 000 евро.

В офисе Макрона заверяют, что даже во время отдыха он продолжает работать с документами и проводить важные переговоры.

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