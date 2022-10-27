



Папа Римский: Сердце, принимающее Иисуса, не может принять порно

85-летний глава католической церкви Папа Франциск утверждает, что просмотр онлайн-порнографии священниками и монахинями “ослабляет их сердце”.



“Я говорю не только о криминальной порнографии с детьми, где вы видите реальные случаи жестокого обращения: это уже вырождение. Но о более “нормальной» порнографии”, — сказал понтифик. Заявление, содержащее замечания Папы, было опубликовано Ватиканом в среду.



Папа Римский также предостерег от использования мобильных телефонов для просмотра порнографического контента.

“Чистое сердце, сердце, которое принимает Иисуса каждый день, не может принять эту порнографическую информацию”, – сказал Папа и предложил участникам “удалить такие вещи со своих мобильных телефонов”, добавив, что они должны делать это, чтобы избежать искушения.



Он также заявил, что новости на мобильных устройствах и социальные сети следует использовать с осторожностью.