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Папа Римский призвал молиться за все народы, вовлеченные в войну
28.08.2022 21:07 Александр Юзовский

Папа Римский призвал молиться за все народы, вовлеченные в войну

Папа Римский Франциск призвал молиться за все народы, которые вовлечены в войну.

"Помолимся об украинском народе и обо всех народах, страдающих от войн. Бог мира да возродит в сердцах лидеров наций человеческое и христианское чувство милосердия. Мария, Матерь милосердия и Царица мира, молись о нас!" — сказал Понтифик.

Он также выразил благодарность всем участникам совместной молитвы.

"Хочу заверить мою близость населению Пакистана, пораженного наводнениями разрушительных масштабов. Молюсь о многочисленных жертвах, о раненых и перемещенных людях, а также о том, чтобы международная солидарность оказалась готова и великодушна", – сказал Папа.

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