



Папа Римский призвал молиться за все народы, вовлеченные в войну

Папа Римский Франциск призвал молиться за все народы, которые вовлечены в войну.



"Помолимся об украинском народе и обо всех народах, страдающих от войн. Бог мира да возродит в сердцах лидеров наций человеческое и христианское чувство милосердия. Мария, Матерь милосердия и Царица мира, молись о нас!" — сказал Понтифик.



Он также выразил благодарность всем участникам совместной молитвы.



"Хочу заверить мою близость населению Пакистана, пораженного наводнениями разрушительных масштабов. Молюсь о многочисленных жертвах, о раненых и перемещенных людях, а также о том, чтобы международная солидарность оказалась готова и великодушна", – сказал Папа.