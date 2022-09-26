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Папа Римский призвал итальянцев рожать больше детей
26.09.2022 02:30 Ольга Белозерова

Папа Римский призвал итальянцев рожать больше детей

Папа Франциск в воскресенье посетил южную Италию, чтобы закрыть конгресс итальянской церкви, и выступил с посланием.

Как сообщает Associated Press, в своем послании Папа Римский без обиняков призвал итальянцев рожать больше детей.

"Я хотел бы попросить Италию: больше рождений, больше детей", - заявил глава Ватикана.

Как отмечается, в Италии один из самых низких уровней рождаемости в мире, и Папа Римский неоднократно сетовал на демографические проблемы.

 

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