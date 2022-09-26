



Папа Римский призвал итальянцев рожать больше детей

Папа Франциск в воскресенье посетил южную Италию, чтобы закрыть конгресс итальянской церкви, и выступил с посланием.



Как сообщает Associated Press, в своем послании Папа Римский без обиняков призвал итальянцев рожать больше детей.



"Я хотел бы попросить Италию: больше рождений, больше детей", - заявил глава Ватикана.



Как отмечается, в Италии один из самых низких уровней рождаемости в мире, и Папа Римский неоднократно сетовал на демографические проблемы.



