



Папа Римский: молитесь за спасение мира от ядерной войны

Папа Римский Франциск во время встречи с членами Папской академии наук заявил, что мир, несмотря на две трагические мировые войны, так и не научился уважать права человека, международное право и сотрудничество.



Понтифик призвал мир молиться о сбережении мира от ядерной войны. Он напомнил, что еще Иоанн Павел II благодарил Бога за спасение мира от ядерной войны.



"К сожалению, мы должны продолжать молиться, чтобы предотвратить эту опасность, которая уже давно должна быть предотвращена", — подчеркнул Папа Римский.