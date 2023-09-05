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Панин задержан за пьяный дебош в Эстонии
05.09.2023 14:42 Алина Груднева

Панин задержан за пьяный дебош в Эстонии

Одиозного актера Алексея Панина задержали в Эстонии.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на эстонские медиа.

Как утверждается, Панин ломился в двери к случайным людям посреди ночи, думая, что находится в отеле в Таллине.

По предварительным данным, после задержания полиция доставила его в вытрезвитель. Источник сообщил Telegram-каналу SHOT о том, что Панину за пьяный дебош может грозить депортация в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии.

Что примечательно, в начале мая Панин стал фигурантом уголовного дела в РФ за заявление об ударах по Крымскому мосту, которые тот поддержал. Российское МВД объявило одиозного актера в розыск.
 

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