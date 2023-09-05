



Панин задержан за пьяный дебош в Эстонии

Одиозного актера Алексея Панина задержали в Эстонии.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на эстонские медиа.



Как утверждается, Панин ломился в двери к случайным людям посреди ночи, думая, что находится в отеле в Таллине.



По предварительным данным, после задержания полиция доставила его в вытрезвитель. Источник сообщил Telegram-каналу SHOT о том, что Панину за пьяный дебош может грозить депортация в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии.



Что примечательно, в начале мая Панин стал фигурантом уголовного дела в РФ за заявление об ударах по Крымскому мосту, которые тот поддержал. Российское МВД объявило одиозного актера в розыск.

