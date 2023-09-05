



Панин умирает, он обречен, - бывший друг актера

Если одиозный актер Алексей Панин не завяжет со злоупотреблением алкогольными напитками, его организм не выдержит.



Такой прогноз относительно судьбы бывшего друга озвучил грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили в эфире шоу "Охуехавшие".



"Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину", — считает журналист.



По словам Кушанашвили, Панин сам виноват во всех своих бедах, поскольку целенаправленно саморазрушается.



"Страшное будущее, недолгое по времени. Он самолично разрушил себя и свою жизнь", — добавил он.



Ранее стало известно о том, что Алексей Панин задержан в Эстонии за пьяный дебош. Переехавшему пару лет назад в испанскую Торревьеху актеру может грозить депортация в России, где ему светит тюремный срок за одобрение атак на Крымский мост.