



Панин снова удивил: актер поработал на Госдеп США и паспорт США – в кармане

Российский актер Алексей Панин продолжает удивлять и хайповать – он получил гражданство США. А возможным это стало благодаря его работе на… Государственный департамент США.



Фотографию с новым паспортом Панин опубликовал в своем Instagram с хэштегом #ЯлюблюАмерику и шутливой подписью: "Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США, и американский паспорт в кармане".



К слову, фото сделано на фоне Государственного флага Украины.



Эта новость тут же разлетелась по Telegram-каналам. Правда, пока народ активно ее репостил и обсуждал, публикация из Instagram Панина исчезла. Но, как говорится, скриншот – дело нужное, он "не горит".







Напомним, Панин "сделал ноги" из России и последние несколько лет жил в Испании. В конце октября актер выложил в соцсети фотографию из Сан-Франциско, под которой сообщил, что переехал в США.



Как известно, в мае МВД РФ объявило Алексея Панина в розыск за "антивоенную позицию" – по уголовному делу об оправдании терроризма, поводом для которого стали его высказывания про взрыв на Крымском мосту. (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).