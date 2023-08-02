



Панин рассказал, с кем из мужей Пугачевой у него был секс

Российский актер Алексей Панин рассказал об артистах-гомосексуалистах. Он отметил, что ему пришлось извиняться перед Максимом Галкиным за интервью Ксении Собчак, после которого зрители подумали, что у них были интимные отношения, пишет УНИАН.



На самом деле, как рассказал актер, у него не было секса с Галкиным. Зато у него были сексуальные отношения с Филиппом Киркоровым, о чем он четко сказал на видео. Подробнее рассказывать об этом Панин не захотел.



Также он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть еще один человек, принадлежащий к ЛГБТ-сообществу. По словам Панина, это актер театра и кино Виктор Сухоруков.



