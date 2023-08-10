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Панин показал интимную переписку с Киркоровым
10.08.2023 16:48 Алина Груднева

Панин показал интимную переписку с Киркоровым

Российский актер Алексей Панин, ранее утверждавший о том, что состоял в сексуальной связи с "поп-королем" Филиппом Киркоровым, показал их интимную переписку.

Запись оказалась в распоряжении издания "Дни.ру".

Речь идет об их переписке за 2020 год, подлинность которой не подтверждена. Панин якобы сохранил сообщения, в то время, как Киркоров их удалил.

"Да, такие "специфические" тусовки просто редкость, а тут мы просто *** уже три дня и захотелось сегодня в ночи полного беспредела и грязи. Прям прет ***! Ну а при таком раскладе — как без тебя",  — якобы написал Панину Киркоров, зазывая на, судя по всему, оргию.

"Поп-король" сообщения о связи с актером не комментирует, в то время как его представитель отрицает все слухи.

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