Новости » Life Style
08.04.2023 19:28 Алина Груднева

Память жертв терактов почтили "тихим маршем" в Реховоте

Вечером, 8 апреля, в центре Реховота провели "тихий марш".

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Таким образом жители города почтили память жертв смертоносных терактов.

В частности, марш проводился в память о трех людях, погибших вчера в Тель-Авиве и в Иорданской долине.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы