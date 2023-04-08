



Память жертв терактов почтили "тихим маршем" в Реховоте

Вечером, 8 апреля, в центре Реховота провели "тихий марш".



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Таким образом жители города почтили память жертв смертоносных терактов.



В частности, марш проводился в память о трех людях, погибших вчера в Тель-Авиве и в Иорданской долине.

