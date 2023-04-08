Память жертв терактов почтили "тихим маршем" в Реховоте
Вечером, 8 апреля, в центре Реховота провели "тихий марш".
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Таким образом жители города почтили память жертв смертоносных терактов.
В частности, марш проводился в память о трех людях, погибших вчера в Тель-Авиве и в Иорданской долине.
"צעדה שקטה" ברחובות לזכר הנרצחים: המחאות מתקיימות בצל הפיגועים | אלה החסימות https://t.co/SjFE9ZEWKh pic.twitter.com/cTK2WN8QOZ— החדשות - N12 (@N12News) April 8, 2023