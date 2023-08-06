



Памела Андерсон показала свое новое хобби

Звезда "Спасателей Малибу" все реже публикует снимки с откровенных фотосессий и все чаще удивляет фанатов сельской рутиной. На этот раз Памела Андерсон похвасталась урожаем, выращенными на собственном огороде в Канаде. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Instagram знаменитости.



Актриса с удовольствием демонстрирует, как ухаживает за грядками помидоров, сменив откровенный купальник на джинсы и резиновые сапоги.



На днях Памела Андерсон поделилась с подписчиками новыми снимками на ранчо, рассказав, что, наконец, чувствует себя дома.



"Девушка с острова в душе. Читать деревьям… чувствуя себя как дома" — подписала фото актриса.



На снимках звезда "Спасателей Малибу" позирует в летнем белом сарафане и зеленых резиновых собаках на фоне своего ранчо в Канаде в окружении деревьев. В руках актриса держит книгу. На ее лице умиротворенная довольная улыбка.



Напомним, 55-летняя Памела Андерсон в 2021 году продала свой роскошный особняк в Малибу почти за $15 млн и переехала на ранчо своей бабушки в Ванкувере. Актриса выкупила семейный дом 30 лет назад.

