



Паломники съезжаются в Умань, несмотря на войну в Украине

Более 1000 хасидских паломников уже находятся в Умани в Украине, и около 50 чартерных рейсов заказаны, чтобы доставить туда других в преддверии еврейского Нового года, сообщает 12 канал.



Попытки добраться до Умани предпринимаются несмотря на то, что и Украина, и Израиль предупредили паломников не приезжать в этом году из-за войны.



В прошлом месяце посольство Украины в Израиле опубликовало заявление о том, что из-за продолжающейся войны всем туристам запрещен въезд в страну и что празднование еврейского Нового года, который в этом году выпадает на конец сентября, "не определено".



Тем не менее, многих это не остановило.



В сообщении говорится, что чартерные рейсы доставят паломников в Молдову, а затем они попытаются добраться до Украины по суше.