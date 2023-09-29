



Пахмутова находится в тяжелой депрессии после смерти Добронравова

Александра Пахмутова тяжело переживает смерть любимого мужа. В окружении композитора подтвердили, что она впала в глубокую депрессию.



Пахмутова и Добронравов поженились в 1956 году и прожили вместе 67 лет. В творческом тандеме родились их лучшие композиции. Супруги практически не разлучались.



Источники рассказали каналу Shot, что 93-летняя легенда музыки плачет каждый день. Она никак не может смириться с потерей и чувствует себя одиноко.

Врачи переживают за здоровье Александры Николаевны, ведь эмоциональное истощение может привести к серьезным проблемам, в том числе с сердцем. Близкие неотрывно находятся с ней. Детей у супругов не было.



Николай Николаевич Добронравов умер 16 сентября 2023 года в возрасте 94 лет. Музыкант сильно болел и скончался в реанимации.



“Он фактически не ходил, не мог вставать… Старость, что вы хотите. Плюс некоторое время назад они переболели ковидом. После него Николай Николаевич стал сдавать. Постепенно его состояние ухудшалось”, – рассказывали после его смерти соседи семьи.



После смерти мужа Пахмутова все чаще говорит, что больше “никому не нужна”. Сейчас рядом с ней постоянно находятся две сиделки и помощник, а еще ее навещает подруга.



По словам источников, отвлечь от грустных мыслей Александру Николаевну не удается. Она слушает песни, которые были написаны совместно с мужем, пересматривает общие фотографии и вспоминает о том времени, когда Николай Николаевич был рядом.