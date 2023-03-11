



Падчерица Урганта и “Аквамен” засветили голые задницы в сети

Знаменитости активно делятся обнаженными фото и виде в социальных сетях. Так, падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе выставила достаточно откровенные фото у себя в Instagram.



Девушка учится в колледже в США на факультете современного искусства и фотографии, и по всей видимости, данные фотографии и есть плодом ее обучения, и воспринимать их стоит именно как искусство.





Но это мнение разделяют не все.



Известный блогер Николай Соболев, в своем Telegram, так прокомментировал фотографии Эрики: “Падчерица Ивана Урганта (дочь его нынешней жены), кажется, не особо “за” традиционные ценности. Фото из Америки. Ждём коллабу с LittleBig”.



Тем временем, известный актер из той же Америки, 43-летний “Аквамен” Джейсон Момоа поделился откровенным видео в Instagram. Таким образом он решил продемонстрировать плоды своего сотрудничества с линией одежды So iLL, но поклонников гораздо больше заинтересовал голый зад актера, виднеющийся из-под традиционного гавайского мало.



“Футболка в тон обуви”— подписал видео Джейсон.



