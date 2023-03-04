



Оззи Осборн заявил, что “не умирает”

Несмотря на объявление об отмене выступлений, карьера рок-звезды Оззи Осборна не закончена, и он “не умирает“. Об этом заявил сам ветеран Black Sabbath, пишет Geo.tv.



В эфире радиостанции SiriusXM "Ozzy's Boneyard" Оззи выложил все начистоту, объяснив, что он снова отправился бы в тур, если бы был здоров.



“Я работал изо всех сил, чтобы попытаться снова встать на ноги. Я дошел до того, что Шэрон говорит мне: “Знаешь что, правда в том, что ты не можешь продолжать бронировать туры, терпеть неудачи, отменять”, — сказал 74-летний музыкант.



“Если я когда-нибудь смогу снова гастролировать, прекрасно. Но прямо сейчас, если бы вы сказали мне: “Ты можешь отправиться в путь через месяц?“ Я не мог сказать да. Я имею в виду, если бы я мог отправиться в тур, я бы поехал в тур. Но прямо сейчас я не могу заказать туры, потому что сейчас я не думаю, что смогу их осуществить“.



Выражая свое недовольство прессой, Князь тьмы добавил:“Эта гребаная пресса может свести вас с ума. Я имею в виду, я посмотрел в журнале: “.Оззи на последнем издыхании. Я ругаюсь, что не умираю“., — размышлял он.



"Да ладно, ребята, разве мне и так не было плохо? Если я получу разрешение сегодня, если доктор скажет мне сегодня: "О, ты можешь отправиться в турне", то на это уйдет еще полгода, понимаете?".



В феврале Осборн отменил свои турне по Великобритании и Европе и опубликовал заявление о том, что он недостаточно здоров, чтобы выступать.



Это решение последовало за несчастным случаем, произошедшим с Осборном в его доме в 2019 году, в результате которого он повредил позвоночник. Несмотря на его более раннее объявление об отмене выступлений, карьера Оззи Осборна не закончена, говорит он сам.

