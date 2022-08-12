



Оззи Осборн резко высказался в адрес россиян

Рок-звезда Оззи Осборн дал интервью таблоиду The Sun, в котором высказался о войне в Украине. Он заявил, что делает все возможное, чтобы помочь украинцам, а также грубо высказался в адрес россиян.



"Как эти люди (россияне. — ред.) могут спать ночью, когда они посылают бомбардировщики и ракеты, чтобы взорвать детей и пенсионеров? И если они начнут использовать свое ядерное дерьмо, ты можешь "поцеловать свою з**цу" на прощание", — сказал он в интервью изданию.



Музыкант уверен, что мир должен сделать что-то сейчас, "иначе Путин попробует где-то еще, например, в Польше".



"Некоторые россияне даже не осознавали, что идут на войну, но их снаряды разносят все на куски", — добавил Оззи.



Легенда рок-музыки также заявил, что поражен стойкостью украинского народа.



"Если вы защищаете свою страну, вы будете бороться сильнее, чем люди, которые к вам вторглись", — сказал он.