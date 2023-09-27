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Оззи Осборн перенес серьезную операцию на позвоночнике
27.09.2023 10:10 Алина Груднева

Оззи Осборн перенес серьезную операцию на позвоночнике

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн перенес серьезную операцию на позвоночнике.

По данным британского таблоида The Sun, в этом он признался Пирсу Моргану в эфире Talk TV, куда пришел вместе со своей супругой и детьми.

"Я не могу поверить, что все закончилось. Это были пять лет абсолютного ада для меня и моей семьи", - рассказал Оззи.

Серьезную травму позвоночника он получил еще в 2003 году, когда попал в аварию на квадроцикле. Осборн утверждает, что перенес последнюю операцию, потому что "больше не может".

"За последние несколько лет мне сделали столько операций, что сейчас это все равно, что пойти на стрижку. У меня такое ощущение, будто к ногам привязали кирпич. Я думаю, дело в нервах", - отметил он, пожаловавшись на плохую подвижность.

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