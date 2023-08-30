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Ожидание - реальность: разгневанные клиенты подали в суд на Burger King
30.08.2023 17:43 Алина Груднева

Ожидание - реальность: разгневанные клиенты подали в суд на Burger King

Разгневанные клиенты подали в суд на Burger King из-за размера флагманского бургера Whopper.

По данным газеты The Telegraph, против сети быстрого питания подан групповой иск.

Клиентов возмутил тот факт, что в рекламе бургер выглядел больше и привлекательнее, чем продается на самом деле.

Более того, истцов возмутил тот факт, что в ролике начинка буквально вываливается из булочек. В реальности же создается впечатления, что в бургере вдвое меньше мяса. Представители Burger King пытались оспорить эти претензии в суде, но ходатайство о прекращении дела было отклонено.

Коллаж: The Mirror

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