



Ответит Гарри? Король Британии может нарушить молчание

Король Великобритании Карл III, возможно, собирается нарушить свое молчание по поводу принца Гарри, поскольку он готовится дать знаковое интервью прессе.



Как пишет The Mirror, дворцовые помощники обсуждают возможность использования монархом интервью, чтобы изложить свою точку зрения после ряда взрывных заявлений принца Гарри в мемуарах и прессе.



"Даже один небольшой комментарий о Гарри и Меган станет мировой новостью. Это также может вызвать реакцию Гарри, которая может быть непредсказуемой, как и многое другое. Все очень деликатно", - заявил источник.



На данный момент король, а также принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хранят "достойное молчание" после потока сенсационных заявлений со стороны Гарри и его супруги Меган Маркл.