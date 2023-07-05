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Лепс
05.07.2023 21:20 Наталья Богинская

Ответил за свои слова: Лепс отдал миллион рублей за уничтожение танка Leopard

Военный получил от певца, народного артиста РФ Григория Лепса один миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Видео с благодарностью от военного певец опубликовал в своем Telegram-канале.

“Я ответил за свои слова”, – написал Лепс.

В видео военный “специального подразделения Минобороны РФ” с позывным “Веном” подтвердил получение денег и выразил благодарность артистам за денежную премию. Затем следуют кадры с моментом удара по танку.

C инициативой учредить премию российским военнослужащим выступил лидер группы “Земляне” Владимир Киселев на мероприятии “Русской Медиагруппы”.

Его поддержали российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Они пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк на войне в Украине по миллиону рублей.
 
 

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