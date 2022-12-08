



Ответ будет быстрым: королевская семья готовится к фильму про Гарри и Меган

Британский король Карл III и принц Уильям готовы дать "быстрый и решительный" ответ на любые несправедливые претензии в предстоящем документальном многосерийном фильме Netflix про принца Гарри и его жену Меган Маркл.



При этом, как отмечает Daily Mail, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вряд ли будут смотреть фильм сами.



По информации источников, старшие члены королевской семьи готовятся к худшему и будут готовы ответить на любые необоснованные обвинения.



"Если возникнет необходимость отреагировать на что-либо из предстоящей серии, вы можете быть уверены, что ответ будет быстрым и надежным", - заявил источник.



Как ожидается, официальные лица из Букингемского и Кенсингтонского дворцов посмотрят первые три эпизода в четверг утром. Стоит отметить, что Гарри и Меган уже сделали ряд громких заявлений, которые были показаны в трейлерах к фильму.



В то же время, в королевской семье придерживаются мнения, что Гарри и Меган не скажут ничего нового в фильме.



"Существует реальное ощущение, что Гарри и Меган создают много шума, им больше нечего сказать. Но (в королевской семье - прим. ред.) готовятся ко всем исходам, особенно если выдвигаются несправедливые обвинения", - сообщил источник.





