Отпуск продолжается: тюлениха Юлия отправилась в Газу
Средиземноморский тюлень-монах Юлия, отдохнув на израильском побережье в разных частях страны, решила немного перебазироваться.
Теперь улыбчивую красавицу заметили нежащейся на берегу в Газе.
По данным 13-канала, тюлениху заметили местные рыбаки, которые спровадили ее обратно в воду. Директор рыбного хозяйства Газы призвал не причинять Юлии вреда, позволив ей свободно плавать в море.
Впервые тюлениха, устроившая себе настоящий израильский отпуск, была замечена в середине мая на пляже в Яффо. После этого Юлия решила отправиться в Тель-Авив, а на днях приплыла в Бат-Ям.
יוליה כלבת הים הנזירית הגיעה לראשונה לחופי עזה והוחזרה למים בידי הדייגים@ItayBlumental pic.twitter.com/MJKPD9sPIB— כאן חדשות (@kann_news) May 31, 2023