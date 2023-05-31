



Отпуск продолжается: тюлениха Юлия отправилась в Газу

Средиземноморский тюлень-монах Юлия, отдохнув на израильском побережье в разных частях страны, решила немного перебазироваться.



Теперь улыбчивую красавицу заметили нежащейся на берегу в Газе.



По данным 13-канала, тюлениху заметили местные рыбаки, которые спровадили ее обратно в воду. Директор рыбного хозяйства Газы призвал не причинять Юлии вреда, позволив ей свободно плавать в море.



יוליה כלבת הים הנזירית הגיעה לראשונה לחופי עזה והוחזרה למים בידי הדייגים@ItayBlumental pic.twitter.com/MJKPD9sPIB — כאן חדשות (@kann_news) May 31, 2023