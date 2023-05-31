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Отпуск продолжается: тюлениха Юлия отправилась в Газу
31.05.2023 17:48 Алина Груднева

Отпуск продолжается: тюлениха Юлия отправилась в Газу

Средиземноморский тюлень-монах Юлия, отдохнув на израильском побережье в разных частях страны, решила немного перебазироваться.

Теперь улыбчивую красавицу заметили нежащейся на берегу в Газе.

По данным 13-канала, тюлениху заметили местные рыбаки, которые спровадили ее обратно в воду. Директор рыбного хозяйства Газы призвал не причинять Юлии вреда, позволив ей свободно плавать в море.
 

Впервые тюлениха, устроившая себе настоящий израильский отпуск, была замечена в середине мая на пляже в Яффо. После этого Юлия решила отправиться в Тель-Авив, а на днях приплыла в Бат-Ям.

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