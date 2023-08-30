



Отношения Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид: Новые подробности

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид вместе, однако после этого актер был замечен с итальянской топ-моделью Арабеллой Чи. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на инсайдера.



На днях появилась новая информация о личной жизни звезд.



“Лео и Джиджи все еще время от времени общаются, и они довольно часто видятся, потому что находятся в кругах общих друзей” – сообщил инсайдер. Они уважают друг друга и веселятся, но это не те отношения, на которые согласилась бы Джиджи. Она больше, чем счастлива, живя в одиночестве и сосредоточившись на своей дочери и своей карьере”.