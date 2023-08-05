



Отменит ли БАГАЦ закон о недееспособности? - опрос

Вчера вечером БАГАЦ обсудил отмену поправки к Основному закону правительства, которая определяет, когда и как премьер-министр может быть отстранен от должности. Для этого требуется подавляющее большинство в 3/4 правительства.



До того как завершилось обсуждение, JPost спросил своих читателей, чем закончится дискуссия.



30,4% читателей ответили, что судьи БАГАЦа отклонят закон, потому что он личный. Напротив, 16,9% считают, что суд оставит закон в неприкосновенности.



Также чуть более четверти респондентов — 25,7% — ответили, что судьи определят, что закон вступит в силу только после следующих выборов в Кнгессет.



При этом только 4,6% считают, что судьи будут применять судебный эстоппель (прецедент Дери) и 22,5% считают, что судьи дадут условное постановление в расширенном составе.



Согласно юридическому факультету Корнелла: "Эстоппель - это доктрина справедливости, запрет, который препятствует тому, чтобы кто-либо утверждал требование или право, которые противоречат тому, что он сказал или сделал раньше, или тому, что было юридически установлено как истинное", и "Эстоппель может быть использован как препятствие для повторного судебного разбирательства или в качестве положительной защиты".



Прецедент Дери касается решения Высокого суда 1993 года о том, что Арье Дери должен быть отстранен от должности министра после того, как он был осужден по обвинению во взяточничестве.

