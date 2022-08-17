



Открытие школ под угрозой: минфин затягивает переговоры о зарплате учителей

Трудовые переговоры между учителями и министерством финансов продвигаются недостаточно быстро, угрожая срывом начала учебного года, заявила во вторник министр образования Ифат Шаша-Битон на заседании комитета Кнессета по образованию, культуре и спорту.



Несколько дней назад глава Союза учителей Израиля Яффа Бен-Давид пригрозила снова объявить забастовку 1 сентября.



Шаша-Битон заявила, что текущие предложения Министерства финансов по заработной плате учителям неудовлетворительны, и обвинила чиновников министерства финансов в затягивании переговоров до последнего возможного момента перед 1 сентября.



"Предлагать учителю со стажем 300 шекелей (92 доллара США) в дополнение к его грязной зарплате — это издевательство. В обратном меня не переубедить", — сказала она.



Представитель министерства финансов Шмуэль Эпплбаум отверг обвинения в затягивании сроков, но разделил мрачные взгляды министра на ситуацию.

Эпплбаум сказал, что министерство финансов не желает отказываться от "важных принципов", несмотря на ущерб, который может нанести забастовка.



Несмотря на неопределенность в отношении начала учебного года, комитет Кнессета разрешил школам начать взимать плату с родителей в размере от 253 шекелей (78 долларов США) для детей дошкольного возраста до 1372 шекелей (420 долларов США) для 12-классников.



Завершение 2021-2022 учебного года было омрачено серией забастовок, организованных Союзом учителей Израиля из-за спора о заработной плате с Министерством финансов.



Сообщается, что переговоры по новому соглашению зашли в тупик из-за требования профсоюза, чтобы система, определяющая повышение заработной платы в зависимости от звания и стажа работы, оставалась в силе.



В комментариях к новостям на 12 канале во вторник представитель профсоюза обвинил министерство финансов в желании повысить некоторые зарплаты молодым учителям за счет сокращения зарплат старших преподавателей.



Профсоюз требует, чтобы начинающие учителя получали начальную зарплату в размере 10 500 шекелей (3 218 долларов США) в месяц, а также настаивает на значительном повышении заработной платы учителей со стажем.



Министр финансов Авигдор Либерман признал, что заработная плата новых учителей должна вырасти, но также хочет увеличить количество рабочих дней, чтобы помочь работающим родителям учеников.



Либерман также хочет дать директорам школ возможность повышать зарплату отличившимся учителям, чтобы стимулировать профессиональное мастерство.

Профсоюз открыт для переговоров о количестве выходных дней учителей, но требует, чтобы сначала было подписано соглашение о заработной плате.



