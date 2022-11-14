



Открытие "экспресс-полосы" на Шоссе №1: названа дата

Министерство транспорта объявило, что 2 декабря на Шоссе №1 будет открыта специальная "экспресс-полоса" для общественного и кооперативного транспорта. Полоса предназначена для того, чтобы такие транспортные средства могли избежать обычных пробок на главном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Полоса "Нетив плюс" протянется от развязки Даниэль до въезда в туннель Харель и будет открыта с воскресенья по четверг включительно, с 06:30 до 09:30, а в пятницу с 12:00 до 17:00 (до начала Шаббата).



В другое время суток по полосе будет разрешено движение всем транспортным средствам.



Водителям частных автомобилей, которые будут ехать по "экспресс-полосе" в часы ограниченного использования, будет грозить штраф в размере 500 шекелей.