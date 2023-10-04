



Открыт западный въездной тоннель в Иерусалим

Накануне праздника Суккот был открыт тоннель "Шазар" на западном въезде в Иерусалим.



Тоннель протяженностью 730 метров проходит от моста Аккордов на въезде в город, под строящимся новым деловым районом, до пересечения улиц Агриппас и Бен-Цви. Тоннель заменит наземную дорогу, закрытую более четырех лет назад. Под тоннелем продолжается строительство пятиэтажного подземного паркинга на 1300 автомобилей, строительство которого планируется завершить в 2025 году.



Автостоянка будет обслуживать новый деловой район и находиться рядом с Центральным автовокзалом, железнодорожной станцией и линиями скоростного трамвая. Стоимость проекта, включающего строительство тоннеля и автостоянки, составляет 1,3 млрд шекелей.