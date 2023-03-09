



Откровенные фото Ивлеевой удивили подписчиков необычным наростом

32-летняя Настя Ивлеева нередко делится с подписчиками фотографиями из обычной жизни. В свой День Рождения, 8 марта, телеведущая поделилась кадрами с профессиональной фотосессии. На снимках именинница предстала в ярком образе: полосатый корсет со шнуровкой и оборками, кружевные панталоны, обувь на высоком каблуке, на голове – белоснежный кружевной чепчик с черным бантом.



Подписчики оценили фотографии, а также заметили необычный момент. На ноге у телеведущей необычный нарост на ноге. Что именно это за нарост, девушка не ответила.

Поклонники с юмором написали «Неужели это маленький член?».



