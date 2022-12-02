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Отключение от э/э и водоснабжения посольства РФ в Праге. Резников оценил
02.12.2022 20:19 Юлия Фрилис

Отключение от э/э и водоснабжения посольства РФ в Праге. Резников оценил

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил инициативу чехов по сбору подписей за отключение от электричества и водоснабжения российского посольства в Праге.

"Пора террористическому государству отведать его же таблетку, почувствовать на себе то, что они делают с гражданским населением Украины. Прекрасная инициатива @Darputinovi - выключить электричество и водоснабжение посольства России в Праге", - отметил Алексей Резников.

Подписи под петицией собирает чешская инициативная группа "Оружие для Украины".

Петиция уже набрала более 10000 голосов. Эта инициатива может служить хорошим примером для наших стран-партнеров в Европе и мире.

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