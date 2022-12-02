



Отключение от э/э и водоснабжения посольства РФ в Праге. Резников оценил

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил инициативу чехов по сбору подписей за отключение от электричества и водоснабжения российского посольства в Праге.



"Пора террористическому государству отведать его же таблетку, почувствовать на себе то, что они делают с гражданским населением Украины. Прекрасная инициатива @Darputinovi - выключить электричество и водоснабжение посольства России в Праге", - отметил Алексей Резников.



Подписи под петицией собирает чешская инициативная группа "Оружие для Украины".



Петиция уже набрала более 10000 голосов. Эта инициатива может служить хорошим примером для наших стран-партнеров в Европе и мире.