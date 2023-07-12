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Отец нашел похищенного сына спустя 22 года поисков
12.07.2023 02:30 Алина Груднева

Отец нашел похищенного сына спустя 22 года поисков

Мужчина из Китая сумел найти похищенного сына спустя 22 года поисков.

В последний раз Ли Вузэ видел своего ребенка, когда тому было всего четыре года.

В октябре 2001 года мужчина оставил своего сына у соседки, а сам пошел на работу. Вернувшись за ребенком он узнал, что его похитили. В тех пор мужчина не терял надежды, пытаясь найти мальчика в Тайване, Гонконге и по всему Китаю.

Он ходил по улицам с фотографией и спрашивал прохожих, однако это не приносило результаты. Недавно один из офицеров полиции предложил мужчине использовать передовое программное обеспечение для распознавания лиц.


ПО определило по чертам лица на старом снимке соответствие с 26-летним мужчиной из Шэньчжэня. Это место находилось всего в 900 км от того места, где был похищен мальчик. Ли связался с этим человеком и рассказал ему свою историю. Результаты теста ДНК, в конечном итоге, подтвердили, что это действительно его пропавший 22 года назад сын.

В прошлом месяце Ли наконец-то встретил своего ребенка. Это было трогательное завершение душераздирающей истории, охватывающей более двух десятилетий.

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