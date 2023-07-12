



Отец нашел похищенного сына спустя 22 года поисков

Мужчина из Китая сумел найти похищенного сына спустя 22 года поисков.



В последний раз Ли Вузэ видел своего ребенка, когда тому было всего четыре года.



В октябре 2001 года мужчина оставил своего сына у соседки, а сам пошел на работу. Вернувшись за ребенком он узнал, что его похитили. В тех пор мужчина не терял надежды, пытаясь найти мальчика в Тайване, Гонконге и по всему Китаю.



Он ходил по улицам с фотографией и спрашивал прохожих, однако это не приносило результаты. Недавно один из офицеров полиции предложил мужчине использовать передовое программное обеспечение для распознавания лиц.

Father Finds Abducted Son After 22 Years of Desperate Searching https://t.co/eJZCM8sJKb pic.twitter.com/6zOiWzrVoB — ✪ⓏⒶⒾⓇⓄⓁ✪ (@zairolhamisam) July 7, 2023

Father Finds Abducted Son After 22 Years of Desperate Searching. #UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/KLxY7AG2jN — UAE BARQ (@UAE_BARQ_EN) July 10, 2023

ПО определило по чертам лица на старом снимке соответствие с 26-летним мужчиной из Шэньчжэня. Это место находилось всего в 900 км от того места, где был похищен мальчик. Ли связался с этим человеком и рассказал ему свою историю. Результаты теста ДНК, в конечном итоге, подтвердили, что это действительно его пропавший 22 года назад сын.В прошлом месяце Ли наконец-то встретил своего ребенка. Это было трогательное завершение душераздирающей истории, охватывающей более двух десятилетий.