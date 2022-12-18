



Отец Бритни Спирс утверждает, что она “не была бы жива” без его опеки

Отец Бритни Спирс Джейми нарушил молчание по поводу опекунства певицы и заявил, что это единственная причина, по которой его дочь жива сегодня.

70-летний мужчина сказал, что навязанное судом вмешательство спасло Бритни, которой сейчас 41 год, и спасло ее отношения с двумя детьми, несмотря на то, что это разрушило его отношения с ней.



“Это было ужасное время. Но я люблю свою дочь всем сердцем и душой”, – сказал Джейми.



“Где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива. Не знаю. Для ее защиты, а также для защиты детей опекунство было отличным инструментом. Без него я не думаю, что она вернула бы детей”.